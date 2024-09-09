Ви їх точно чули: які чоловічі імена є найпопулярнішими в Україні

Розповідаємо, як звати багатьох українських чоловіків

Ім’я людини не лише має енергетику, а й відображає історію та вплив різних культур на країну, у якій вона народилася. Раніше ми розповідали про найпопулярніші жіночі імена в Україні, а тепер поговоримо про чоловічі.

Часто, батьки, обираючи ім’я для хлопчика, керуються його значенням, звучанням та історією. Водночас імена залишаються важливою частиною національної ідентичності та самовираження.

Найпопулярніші чоловічі імена в Україні

Олександр . Це ім’я є одним з найпопулярніших в Україні вже багато років. Його походження грецьке, і означає "захисник людей". Багато українців вважають це ім'я сильним та благородним, і не дарма воно залишається на топових позиціях серед новонароджених хлопчиків.

. Це ім’я є одним з найпопулярніших в Україні вже багато років. Його походження грецьке, і означає "захисник людей". Багато українців вважають це ім'я сильним та благородним, і не дарма воно залишається на топових позиціях серед новонароджених хлопчиків. Максим . Це латинське ім'я, що означає "найбільший" або "великий". Воно символізує силу, авторитет та лідерство, що робить його привабливим для багатьох батьків. В Україні це ім'я популярне вже кілька десятиліть.

. Це латинське ім'я, що означає "найбільший" або "великий". Воно символізує силу, авторитет та лідерство, що робить його привабливим для багатьох батьків. В Україні це ім'я популярне вже кілька десятиліть. Артем. Це ім’я набуло популярності в Україні в останні роки. Воно походить від грецького імені Артемій і має зв'язок із давньогрецькою богинею Артемідою. Ім'я символізує здоров'я та силу, і сьогодні його обирають багато молодих сімей.

Дмитро . Це ім’я походить від грецького імені Деметріос, що означає "присвячений богині Деметрі". В Україні це ім'я завжди було популярним, особливо через свою гармонійну вимову та поважне значення. Багато відомих українців матють це ім'я, що додає йому особливого значення.

. Це ім’я походить від грецького імені Деметріос, що означає "присвячений богині Деметрі". В Україні це ім'я завжди було популярним, особливо через свою гармонійну вимову та поважне значення. Багато відомих українців матють це ім'я, що додає йому особливого значення. Іван. Це ім’я — одна з найдавніших форм імені, яке зустрічається в багатьох слов'янських культурах, включаючи Україну. Воно походить від єврейського "Йоханан", що означає "Господь милостивий". Іван є частим вибором для батьків, які цінують традиції та духовність.

Раніше "Телеграф" ділився давніми українськими чоловічими іменами. Ці імена є милозвучними та неймовірно красивими.