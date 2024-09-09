Вы их точно слышали: какие мужские имена являются самыми популярными в Украине

Рассказываем, как зовут многих украинских мужчин

Имя человека не только имеет энергетику, но и отображает историю и влияние разных культур на страну, в которой он родился. Раньше мы рассказывали о самых популярных женских именах в Украине, а теперь поговорим о мужских.

Часто родители, выбирая имя для мальчика, руководствуются его значением, звучанием и историей. В то же время, имена остаются важной частью национальной идентичности и самовыражения.

Самые популярные мужские имена в Украине

Александр . Это имя является одним из самых популярных в Украине уже много лет. Его происхождение греческое, и означает "защитник людей". Многие украинские считают это имя сильным и благородным, и не зря оно остается на топовых позициях среди новорожденных мальчиков.

. Это имя является одним из самых популярных в Украине уже много лет. Его происхождение греческое, и означает "защитник людей". Многие украинские считают это имя сильным и благородным, и не зря оно остается на топовых позициях среди новорожденных мальчиков. Максим . Это латинское имя, означающее "крупнейший" или "большой". Оно символизирует силу, авторитет и лидерство, что делает его привлекательным для многих родителей. В Украине это имя популярно уже несколько десятилетий.

. Это латинское имя, означающее "крупнейший" или "большой". Оно символизирует силу, авторитет и лидерство, что делает его привлекательным для многих родителей. В Украине это имя популярно уже несколько десятилетий. Артём. Это имя приобрело популярность в Украине в последние годы. Оно произошло от греческого имени Артемий и имеет связь с древнегреческой богиней Артемидой. Имя символизирует здоровье и силу, и сегодня его выбирают многие молодые семьи.

Дмитрий. Это имя происходит от греческого имени Деметриос, что означает "посвящённый богине Деметре". В Украине это имя всегда было популярным, особенно из-за своего гармонического произношения и важного значения. Многие известные украинцы имеют это имя, что придает ему особое значение.

Это имя происходит от греческого имени Деметриос, что означает "посвящённый богине Деметре". В Украине это имя всегда было популярным, особенно из-за своего гармонического произношения и важного значения. Многие известные украинцы имеют это имя, что придает ему особое значение. Иван. Это имя — одно из самых древних форм имени, которое встречается во многих славянских культурах, включая Украину. Оно произошло от еврейского "Йоханана", что означает "Господь милостивый". Иоанн является частым выбором для родителей, ценящих традиции и духовность.

Ранее "Телеграф" делился давними украинскими мужскими именами. Эти имена благозвучны и невероятно красивы.