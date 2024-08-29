"Жомова яма - 2": сімейство голови АМКУ заявляє, що заробило мільйони на продажу малини, мережа вибухнула

Словам тестя Кириленка не повірили у мережі

Сім’я голови АМКУ Павла Кириленка, підозрюваного у розкраданні 56 мільйонів гривень, стверджує, що сотні тисяч доларів, які "раптово" з’явилися у них, їм вдалося заробити на продажу малини. Така позиція захисту викликала бурхливі обговорення у мережі.

Як пише Центр протидії корупції, посилаючись на засідання суду, тесть Кириленко, пояснюючи походження своїх грошей на допиті, заявив, що у нього залишилася спадщина, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток у нього був із обмінників. Після того, як родина переїхала до Ужгорода, чоловік нібито не захотів, щоб гроші просто лежали і вони з сім’єю придбали 4 квартири та 4 паркомісця у новобудові. За його словами, всі купили за гроші, зароблені ним та дружиною.

Як зазначає ЦПК, якщо вірити цій версії, то виходить, що лише на торгівлі малиною тесть Кириленка заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді.

Тут слід нагадати, що за даними слідства, у 2020–2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника облдержадміністрації, придбав 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Загалом вартість активів становила 61,7 млн. гривень. Однак законні доходи чиновника та членів його сім’ї не дозволяли робити такі дорогі покупки.

Наразі суд вже обрав запобіжний захід голові АМКУ у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень і зобов’язання носити електронний браслет.

Версія родини Кириленка неабияк розбурхала мережу. Відомі українські лідери думок засумнівалися в словах тестя глави АМКУ та почали коментувати їх в іронічному тоні.

Так, наприклад, журналістка Ганна Ковальчук, коментуючи ситуацію, нагадала про "Слугу народу" Крейденка, який пояснював купівлю дорогої нерухомості прибутком від продажу черешні.

"Скільки можна аграрочку у свої схематози вплітати. Ну куди на святе", — пише вона.

Головний редактор видання "Цензор" відреагував на мільйонний прибуток від малини репостом з фотожабою зі сторінки глави "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Сам Шабунін назвав дані пояснення "пургою" голови АМКУ.

"Ось смішна була б серія у серіалі "Слуга народу" чи номер у "95 кварталі", — пише він.

Журналіст Петро Шуклінов назвав те, що відбувається "Жомовою ямою — 2" (очевидно, маючи на увазі історію з Іллею Ківою, який пояснював свої високі заробітки прибутком від жомової ями).

Політик та військовий Володимир Омелян написав таке:

Раніше "Телеграф" писав, що командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані, відпустили на волю під заставу 1 млн. грн.