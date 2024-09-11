Без штрафів, але … : як працюватиму "мовні інспектори" у Франківську

Уже 50 українців звернулись, щоб стати такими інспекторами

Новина про те, що в Івано-Франківську з'являться "мовні інспектори", викликала значний інтерес серед громадян, але також породила багато питань щодо їхніх повноважень та методів роботи. Але мер Івано-Франківська Руслан Марцінків всіх заспокоїв. Зокрема, він розповів, як саме вони працюватимуть і чи каратимуть порушників.

Громадяни, які долучаться до "мовних патрулів", не матимуть особливих повноважень і не каратимуть порушників. Їхня основна мета — стежити за дотриманням мовного законодавства та популяризувати використання державної мови у публічному просторі, сказав Руслан Марцінків в ефірі телеканалу NTA.

"Це громадська ініціатива. На громадських засадах будь-хто може зголоситися бути мовним інспектором, популяризувати курси української мови, слідкувати за дотриманням законодавства, зокрема, при обслуговуванні в магазинах, у кафе", — пояснив мер.

Міський голова наголосив, що штрафувати порушників не будуть. Натомість інспектори матимуть право робити зауваження. У разі агресивної реакції на зауваження вони зможуть викликати поліцію. Марцінків також повідомив, що для повідомлень про порушення мовного законодавства відкрито гарячу лінію за номерами:

1580;

0670101580;

0500101580.

"На жаль, ми зараз відчуваємо збільшення російської мови в Івано-Франківську. Ми хочемо, щоб наше місто було україномовним, тому популяризуємо всі наші ініціативи", — зазначив Руслан Марцінків.

Він додав, що в місті діє програма розвитку української мови пам'яті Ірини Фаріон, в рамках якої проводяться зустрічі з письменниками та заходи з популяризації української книги.

За словами мера, після оприлюднення інформації про "мовні патрулі" до адміністрації міста звернулися близько 50 осіб, які бажають стати мовними інспекторами. Проте коли саме "мовні патрулі" розпочнуть свою роботу, поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського підтвердили, що на заході України боротимуться із двомовністю. Нововведення є громадською ініціативою.