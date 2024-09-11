Без штрафов, но … : как буду работать "языковые инспекторы" во Франковске

Уже 50 украинцев обратились, чтобы стать такими инспекторами

Новость о том, что в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы", вызвала значительный интерес среди граждан, но также породила много вопросов относительно их полномочий и методов работы. Но мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив всех успокоил. В частности, он рассказал, как именно они будут работать и будут ли наказывать нарушителей.

Граждане, которые присоединятся к "языковым патрулям", не будут иметь особых полномочий и не будут наказывать нарушителей. Их основная цель – следить за соблюдением языкового законодательства и популяризировать использование государственного языка в публичном пространстве, сказал Руслан Марцинкив в эфире телеканала NTA.

"Это общественная инициатива. На общественных началах кто-либо может согласиться быть языковым инспектором, популяризировать курсы украинского языка, следить за соблюдением законодательства, в частности, при обслуживании в магазинах, в кафе", — объяснил мэр.

Городской голова подчеркнул, что штрафовать нарушителей не будут. Вместо этого инспекторы будут иметь право делать замечания. В случае агрессивной реакции на замечания они смогут вызвать полицию. Марцинков также сообщил, что для сообщений о нарушении языкового законодательства открыта горячая линия по номерам:

1580;

0670101580;

0500101580.

"К сожалению, мы сейчас чувствуем увеличение русского языка в Ивано-Франковске. Мы хотим, чтобы наш город был украиноязычным, поэтому популяризируем все наши инициативы", — отметил Руслан Марцинкив.

Он добавил, что в городе действует программа развития украинского языка памяти Ирины Фарион, в рамках которой проводятся встречи с писателями и мероприятия по популяризации украинской книги.

По словам мэра, после обнародования информации о "языковых патрулях" в администрацию города обратились около 50 человек, желающих стать языковыми инспекторами. Однако когда именно "языковые патрули" начнут свою работу, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского подтвердили, что на западе Украины будут бороться с двуязычием. Нововведение является общественной инициативой.