Проникли диверсанти? На підстанції у Київській області виявили вибухівку

У Міненерго не уточнили тип вибухонебезпечного предмета

В Україні під час огляду території однієї з електропідстанцій було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його видалили з території енергооб’єкта.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України. Згадка про вибухівку фігурує у зведенні по стану енергосистеми за 12 вересня.

За даними Міністерства, інцидент стався у Київській області.

"Під час огляду виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції ", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у Міненерго не уточнили тип вибухонебезпечного предмета. Через це поки невідомо те, чи була це спроба диверсії, чи в даному випадку мають місце наслідки падіння уламків ворожого дрона чи ракети.

Однак відомо, що до наразі предмет уже вилучили з території підстанції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у четвер, 12 вересня, Київ, а також низка областей України повертаються до стабілізаційних відключень світла. Причиною незапланованих стабілізаційних відключень є зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.