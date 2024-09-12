Як в Одесі діятимуть графіки відключень світла 12 вересня

Варто економити світло та користуватися потужними електроприладами у денні години

Енергетична ситуація в Україні залишається складною через російські атаки на об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з цим, в Одесі, як і в інших областях України діятимуть графіки відключення світла.

В Одесі та області застосовують графіки погодинних відключень відповідно до розпорядження Укренерго. "Телеграф" розповість, Як вони діятимуть.

Зверніть увагу! В Одесі не планували вводити графіки відключення електроенергії 12 вересня. Натомість Укренерго після нічної атаки РФ прийняв рішення ввести стабілізаційні відключення.

"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 буде застосована одна черга відключень", – повідомили у ДТЕК.

Також варто економити світло та користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Як дізнатися, коли в Одесі не буде світла

Якщо ви хочете дізнатися, чи є зараз за Вашою адресою аварійні або планові відключення, або ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень (ГПВ), це можна зробити на сайті ДТЕК. Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідних віконечках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цієї зими відключення електроенергії в будинках українців практично неминучі. Навіть якщо російські окупанти не влаштовуватимуть нові масштабні атаки, холодна погода не дозволить обійтися без введення обмежень. Детальніше про це читайте за посиланням.