Доведеться знову годинами сидіти без світла: графіки відключень у Дніпрі 12 вересня

Українців акликають економно споживати електроенергію

У четвер, 12 вересня, Україна повертається до стабілізаційних відключень електроенергії. Зокрема, вимикатимуть світло й у Дніпрі.

"Телеграф" розповідає своїм читачам, яка ситуація з енергопостачанням буде у місті сьогодні. Графіки відключення світла опублікували компанії, що здійснюють постачання електроенергії в Дніпрі — "ДТЕК Дніпровські електромережі" та ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Відповідна інформація розміщена на їхніх сторінках у соцмережах.

Так, у "ПЕЕМ "ЦЕК" зазначили, що за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго", 12 вересня з 13:00 до 23:00 діятимуть відключення наступних черг в обсязі однієї черги:

2 черга — з 20:00 до 23:00;

3 черга — з 13:00 до 16:00;

5 черга — з 16:00 до 20:00.

Своєю чергою у компанії ДТЕК також оприлюднили графік відключення світла у Дніпрі. Там також закликали містян економно споживати електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.

Раніше "Телеграф" писав, що зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива. Це станеться, якщо не буде руйнівних атак Росії на наші енергооб'єкти.