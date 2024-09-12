Проникли диверсанты? На подстанции в Киевской области обнаружили взрывчатку

В Минэнерго не уточнили тип взрывоопасного предмета

В Украине во время осмотра территории одной из электроподстанций был обнаружен взрывоопасный предмет. Он был удален из территории энергообъекта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. Упоминание о взрывчатке фигурирует в сводке о состоянии энергосистемы за 12 сентября.

По данным Министерства, инцидент произошел в Киевской области.

"Во время осмотра обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Минэнерго не уточнили тип взрывоопасного предмета. Из-за этого пока неизвестно то, была ли это попытка диверсии или же в данном случае имеют место последствия падения обломков вражеского дрона или ракеты.

Однако известно, что к этому моменту предмет уже был изъят из территории подстанции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в четверг, 12 сентября, Киев, а также ряд областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света. Причиной незапланированных стабилизационных отключений является снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.