Кияни знову без електрики: кому та на скільки відключать світло

Українцям ще раз нагадали, що не можна включати відразу всі прилади після того, як удома з’являється світло, особливо потужні

У четвер, 12 вересня, у Києві та чотирьох областях України знову вводять стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки почнуть діяти з 13:00 до 23:00.

Про це повідомляє ДТЕК. Детальна інформація з’явилася в Telegram.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у вказаних областях буде застосована одна черга відключень", — повідомили у ДТЕК.

В "Укренерго" пояснили, що причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.

Українцям ще раз нагадали, що не можна включати одразу всі прилади після того, як удома з’являється світло, особливо потужні.

Як і раніше, споживачів електроенергії поділено на 6 черг. Мешканці столиці можуть ознайомитися з графіком погодинних відключень на сайтах YASNO та ДТЕК.

Жителі Київської області можуть переглянути графіки на сайті ДПЕК "Київські регіональні електромережі". Для цього треба ввести свою адресу у відповідних полях, перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав про добірку програм, які допоможуть під час відключень. А також на скільки годин українцям відключатимуть світло цієї зими