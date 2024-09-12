Потужний удар по ворогу: ЗСУ розгромили підрозділи РФ перед наступом (епічне відео)

Такі дії змінюють перебіг бойових операцій

Українські захисники завдали потужного удару по росіянах, які готувалися до штурму на одному з ключових напрямків. Завдяки злагодженій роботі операторів безпілотників та розрахунків HIMARS вдалося знищити чималу кількість російських вояків у Курській області.

За інформацією Telegram-каналу Сил безпілотних систем, оператори 14-го Окремого полку БпАК спільно з розрахунком HIMARS провели блискавичну операцію. Їхньою ціллю стали підрозділи російських військ, які накопичували сили для штурму позицій ЗСУ.

Військові підкреслюють, що майстерність операторів безпілотників та сучасне обладнання дають нам перевагу. Це дозволяє ефективно бити ворога не лише на передовій, а й далеко за лінією фронту. Такі дії змінюють перебіг бойових операцій та прискорюють нашу перемогу.

"Професійність операторів Сил безпілотних систем та оснащення сучасними засобами формують технологічну перевагу, що дозволяє ефективно вражати ворога не лише на передовій, але й у глибокому тилу, змінюючи хід бойових дій і наближаючи нашу перемогу", — йдеться у підписі до відео.

Що таке HIMARS

HIMARS — це потужна американська ракетна система. Вона з високою точністю може стріляти як керованими, так і некерованими ракетами на великі відстані. HIMARS встановлений на вантажівці, тому може швидко змінювати позицію після удару.

Використання HIMARS разом з дронами робить атаки наших військ дуже ефективними. Нещодавно наші бійці за допомогою цих систем знищили кілька мостів і переправ росіян у Курській області.

Також на Донеччині українські воїни влучили з HIMARS по рідкісному російському радару. А на Запоріжжі наші захисники разом з операторами HIMARS знищили російську зенітну установку "Тор".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ "перемололи" спецпідрозділ арктичної бригади РФ, яка мала охороняти кордони з Фінляндією. Про шалені втрати бригади повідомили родичі загиблих росіян.