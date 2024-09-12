Мощный удар по врагу: ВСУ разгромили подразделения РФ перед наступлением (эпическое видео)

Такие действия изменяют ход боевых операций

Украинские защитники нанесли мощный удар по россиянам, которые готовились к штурму на одном из ключевых направлений. Благодаря слаженной работе операторов беспилотников и расчетов HIMARS удалось уничтожить большое количество российских солдат в Курской области.

По информации Telegram-канала Сил беспилотных систем, операторы 14-го Отдельного полка БПАК совместно с расчетом HIMARS провели молниеносную операцию. Их целью стали подразделения российских войск, которые накапливали силы для штурма позиций ВСУ.

Военные подчеркивают, что мастерство операторов беспилотников и современное оборудование нам дают преимущество. Это позволяет эффективно избивать врага не только на передовой, но и далеко за линией фронта. Такие действия изменяют ход боевых операций и ускоряют нашу победу.

"Профессионализм операторов Сил беспилотных систем и оснащение современными средствами формируют технологическое преимущество, что позволяет эффективно поражать врага не только на передовой, но и в глубоком тылу, меняя ход боевых действий и приближая нашу победу", — говорится в подписи к видео.

Что такое HIMARS

HIMARS – это мощная американская ракетная система. Она с высокой точностью может стрелять как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами на большие расстояния. HIMARS установлен на грузовике, потому может быстро менять позицию после удара.

Использование HIMARS вместе с дронами делает атаки наших войск очень эффективными. Наши бойцы с помощью этих систем уничтожили несколько мостов и переправ россиян в Курской области.

Также в Донецкой области украинские воины попали из HIMARS по редкому российскому радару. А в Запорожье наши защитники вместе с операторами HIMARS уничтожили российскую зенитную установку "Тор".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ "перемололи" спецподразделение арктической бригады РФ, которая должна была охранять границы с Финляндией. О безумных потерях бригады сообщили родственники погибших россиян.