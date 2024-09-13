Порошенко та його ГО "Справа громад" витратили 17 млн грн на заставу екс-заступнику міністра оборони

Підконтрольні Петру Порошенку благодійні організації ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" витратили 17 млн грн на судову заставу за підозрюваного у кримінальних злочинах екс-заступника міністра оборони. Відповідне рішення суду опублікував політичний експерт Валентин Гладких.

"Мова про справу заступника міністра оборони за президентства Порошенка Ігоря Павловського, якого підозрюють у організації постачання армії військової техніки низької якості. Йдеться про десантні катери "Кентавр", які виготовляла "Кузня на Рибальському" та про автомобілі невідкладної медичної допомоги вироблені "Богдан Моторс", — пише Гладких.

Експерт приводить дані слідства, за якими вказана техніка, не відповідала встановленим вимогам і не могла використовуватися у ЗСУ.

"За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до десяти років ув'язнення. У суді ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" внесли за Павловського 17 мільйонів гривень застави", — пише експерт.

Гладких зазначає, що співвласником обох підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, — "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс" — був Петро Порошенко.

Як повідомлялось, за депутата Берегівської міської ради від "Євросолідарності" Віктора Саєнкова, якого підозрюють у незаконному переправленні ухилянтів за кордон також було внесено заставу у 980 тисяч гривень.