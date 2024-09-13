Порошенко и его ОО "Дело громад" потратили 17 млн грн на залог экс-замминистра обороны

Подконтрольные Петру Порошенко благотворительные организации ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" потратили 17 млн грн на судебный залог за подозреваемого в уголовных преступлениях экс-замминистра обороны. Соответствующее решение суда обнародовал политический эксперт Валентин Гладких.

"Речь о деле заместителя министра обороны при президентстве Порошенко Игоря Павловского, подозреваемого в организации поставок армии военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр", которые производила "Кузница на Рыболовном" и об автомобилях неотложной медицинской помощи, произведенные "Богдан Моторс" , – пишет Гладких.

Эксперт приводит данные следствия, по которым указаная техника, не отвечала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ.

"По подсчетам ДБР, такие действия привели к причинению ущерба государству более чем на 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до десяти лет заключения. В суде ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" внесли за Павловского 17 миллионов гривен залога ", — пишет эксперт.

Гладких отмечает, что совладельцем обоих предприятий, фигурирующих в уголовных производствах ДБР, — "Кузница на Рыболовном" и "Богдан Моторс" — был Петр Порошенко.

Как сообщалось, при депутате Береговского городского совета от "Евросолидарности" Викторе Саенкове, который подозревается в незаконной переправке уклончан за границу, также был внесен залог в 980 тысяч гривен.