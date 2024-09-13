Залужний опублікував цікавий пост: хто на фото з "залізним"генералом (фото)

Залужний привітав Олексія Холобуду

Колишній Головком ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав з Днем народження Олексія Халабуду. "Залізний" генерала опублікував в мережі фото на фоні плаката з іменинником

Відповідний допис з'явився в його Telegram. "Телеграф" вирішив розповісти читачам, кого саме привітав Залужний.

"Просто будь. З Днем народження", — підписав світлину ексглавком.

Хто такий Олексій Халабуда

Олексій Халабуда є полковником Збройних сил України. Ще у 2015 році він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Він є випускником Академії сухопутних військ 2010 року, спеціалізація — "управління діями підрозділів механізованих військ".

Має дружину Світлану та сина Любомира.

Згідно з декларацією Халабуди за 2023 рік, він заробив майже 2 млн. гривень. Сім'я зберігає 21,5 тис. доларів готівкою.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Залужного днями помітили в Київі. Він прибув до столиці у складі делегації з главою МЗС Британії Девідом Леммі.