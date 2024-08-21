"У Валері я відчула свою дитину": Ада Роговцева розповіла про першу зустріч із Залужним

Українська артистка розповіла, що їй було за честь познайомитися з українським генералом

Народна артистка України Ада Роговцева розповіла свою історію знайомства із колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вона побачила у ньому свою дитину.

Про це пише радниця Залужного Людмила Долгоновська у своїй книзі "Залізний генерал. Уроки людяності", з якою ознайомився "Телеграф". За словами артистки, під час першої зустрічі Залужний зарекомендував себе як начитана та розумна людина.

Знайомство відбулося у театрі після вистави "Схоже на щастя" ще до повномасштабної війни. У бесіді Валерій Залужний згадав, що нещодавно став Головкомом ЗСУ (був призначений на посаду 27 липня 2021 року – ред.).

"Після вистави один генерал захотів зі мною та моєю дочкою Катею познайомитися. Для нас це була велика честь, тому ми з радістю вийшли на цю розмову. Ми побачили перед собою надзвичайно красивого і дуже чемного чоловіка. На його обличчі було щось подібне до благодаті: певний спокій і мужність. А коли послухали його відгук про спектакль, то переконалися в його неабиякому розумі. Ми розговорилися. Виявилося, що його нещодавно призначили Головнокомандувачем! І між нами не було ніякої дистанції", — розповідала Ада Роговцева.

Вона зазначила, що завжди під час зустрічей з військовими говорить одну і ту ж річ: "Хлопчики, зараз війна і дуже страшно; але коли вона закінчиться, буде так само страшно, тому що ви прийдете до тих, хто не знає те, що ви знаєте; ви повинні розуміти, що ви мудріші та розумніші". Але, за словами артистки, в очах Валерія Залужного вона прочитала, що він знає та розуміє, що таке війна. І цей досвід дуже змінює людину.

"Я поховала свого сина. А мати, яка ховає сина, теж знає, що таке горе. І у Валері я відчула свою дитину. Він став для мене дуже рідним", — сказала Ада Роговцева.

До речі, на її сторінці у Facebook багато знімків із Валерієм Залужним. На одній із фотографій присутній і командир "Вовків Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло, який загинув під Бахмутом 7 березня 2023 року.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний та Едуард Москальов працювали охоронцями у нічному клубі. Два українські генерали разом навчалися і разом підробляли після служби.

А брат Залужного Артур розповів, що "залізний генерал" виховав його. Залужний-страший взяв на себе роль головного чоловіка у сім'ї та молодший брат намагається у всьому нього рівнятися.