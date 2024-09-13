Новый министр культуры рассказал о возможности блокировки Telegram: работа будет "комплексной"

Вопрос блокировки мессенджера прорабатывался и раньше

На фоне неумолкающих слухов о возможной блокировке в Украине Telegram, корреспондент издания "Телеграф" спросил нового министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого о том, планирует ли его министерство проводить какую-то новую политику по борьбе с дезинформацией в популярном мессенджере.

Вопрос министру задали в рамках прошедшего в пятницу форума "Украина открыта миру" в Софии Киевской, 13 сентября. Однако прямого ответа мы так и не услышали.

Так, на вопрос о том, планирует ли Министерство культуры и стратегических коммуникаций внедрять новую политику по борьбе с дезинформацией в Telegram, Точицкий ответил:

— Вы сейчас пытаетесь меня ввести в узкий круг одного конкретного кейса. Есть украинское законодательство, есть законодательство мировое. Мы в соответствии с ним будем работать в той части, что касается Телеграма.

Он также добавил, что над этим вопросом уже велась работа раньше и будет вестись и дальше. Однако на уточняющий вопрос корреспондента "Телеграфа" о том, какая именно эта работа, Точицкий не ответил, лишь заметил, что она будет "комплексной".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина давно страдает от деятельности мессенджера Telegram. Об этом в комментарии рассказал председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.