"Запрошував зустрітись у лісі": побитий у Смілі ветеран розповів неочікувані подробиці конфлікту з "крутим"

Військовий хотів розібратись по-нормальному

Цивільний, який побив у Смілі ветерана Анатолія Гончаренка, пропонував йому зустрітись сам на сам у лісі. Але військовий відмовився, натомість їх зустріч закінчилась бійкою.

Про це розповів Анатолій Гончаренко ТСН.ua. За його словами, у Вадима Долотенка, який побив військового, виник конфлікт з батьками Анатолія на дорозі.

"Після того, я зняв номер з його автівки та виклав це у Facebook, щоб з’ясувати те, хто ж власник, Долотенко призначив мені зустріч. Призначав виїхати в безлюдне місце, в ліс. Навіть так. Але я відмовився, тому що розумів, що там я буду сам. Я ж хотів розібратись по-нормальному, поспілкуватися", — каже ветеран.

Він додає, що не йшов битися з ним. Адже на фронті вже бачив смерть, і влізати в бійку не хотів. Проте Долотенко все ж напав на військового разом з батьком та приятелем.

"Я не хочу насилля в Смілі, не хочу, щоб наші діти боялися вийти з хати", — додає Гончаренко.

За словами ветерана, усю цю ситуацію з побиттям дуже важко переносять його батьки-пенсіонери. Адже він заступився саме за них, що і спричинило конфлікт з Долотенком, його батьком та приятелем.

Анатолій Гончаренко

"Моя мама переживає, постійно сльози. У батька теж є проблеми зі здоров’ям, тому він під час керування автомобілем обирає невелику швидкість", — каже військовий.

Ветеран також розповів, що воював на Бахмутському та Харківському напрямках. Де бачив смерть побратимів та воїнів України.

"Мене найбільше вразило те, що люди вийшли на мітинг біля управління поліції, не побоялись. Спричинився розголос ситуації. Зараз я бачу, що правоохоронці, активісти працюють та допомагають. Мабуть, правоохоронці давно так не працювали. Чим завершиться все це – складно сказати. Протягом багатьох років було розчарування через те, що куди не звернешся з будь-якого питання – тебе футболять…" — додає Гончаренко.

До того ж речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк розповіла, що наразі розслідується кримінальне провадження. Трьом фігурантам справи суд обрав запобіжні заходи. Так, Вадим Долотенко відправлений в СІЗО, його батько та третій фігурант отримали цілодобові домашні арешти. Долотенко молодший намагався і для себе добитись домашнього арешту, але не вийшло.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому скандал з ветераном Анатолієм Гончаренком і "крутим" Долотенком так схвилював всю Україну.