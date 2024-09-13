"Приглашал встретиться в лесу": избитый в Смеле ветеран рассказал неожиданные подробности конфликта с "крутым"

Военный хотел разобраться по-нормальному

Гражданский, избивший в Смеле ветерана Анатолия Гончаренко, предлагал ему встретиться один на один в лесу. Но военный отказался, их встреча закончилась дракой.

Об этом рассказал Анатолий Гончаренко. По его словам, у избившего военного Вадима Долотенко возник конфликт с родителями Анатолия на дороге.

"После того, я снял номер с его автомобиля и выложил это в Facebook, чтобы выяснить, кто же владелец, Долотенко назначил мне встречу. Назначал поехать в безлюдное место, в лес. Даже так. Но я отказался, потому что понимал, что там я буду там сам. Я хотел разобраться по-нормальному, пообщаться», — говорит ветеран.

Он добавляет, что не шел драться с ним. Ведь на фронте уже видел смерть, и влезать в драку не хотел. Однако Долотенко все же напал на военного вместе с отцом и другом.

"Я не хочу насилия в Смеле, не хочу, чтобы наши дети боялись выйти из дома", — добавляет Гончаренко.

По словам ветерана, всю эту ситуацию с избиением очень тяжело переносят его родители-пенсионеры. Ведь он вступился именно за них, что и повлекло за собой конфликт с Долотенко, его отцом и приятелем.

Анатолий Гончаренко

"Моя мама переживает, постоянно слезы. У отца тоже есть проблемы со здоровьем, поэтому он во время вождения автомобиля выбирает небольшую скорость", — говорит военный.

Ветеран также рассказал, что воевал на Бахмутском и Харьковском направлениях. Где видел смерть собратьев и воинов Украины.

"Меня больше всего поразило то, что люди вышли на митинг возле управления полиции, не побоялись. Началась огласка ситуации. Сейчас я вижу, что правоохранители, активисты работают и помогают. Пожалуй, правоохранители давно так не работали. Чем завершится все это – сложно сказать. В течение многих лет было разочарование из-за того, что куда ни обратишься по любому вопросу – тебя футболят…» — добавляет Гончаренко.

К тому же спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что сейчас расследуется уголовное производство. Трем фигурантам дела суд избрал меры пресечения. Так, Вадим Долотенко отправлен в СИЗО, его отец и третий фигурант получили круглосуточные домашние аресты. Долотенко младший пытался и для себя добиться домашнего ареста, но не получилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему скандал с ветераном Анатолием Гончаренко и "крутым" Долотенко так взволновал всю Украину.