"Зеленский очень переживал": как выглядит Усик после задержания и что говорит (видео)

По его словам, возникло недоразумение

Украинский боксер Александр Усик, который поздно вечером 17 сентября был задержан в аэропорту Кракова в Польше, записал видео после своего освобождения. Он поблагодарил украинских дипломатов и президента Украины Владимира Зеленского.

"Друзья, всем доброй ночи. Я свободен. Были некоторые недоразумения, хочу поблагодарить украинскую делегацию и посла Украины в Польше. Лично хочу поблагодарить президента нашего, который очень переживал и лично занимался этим вопросом. Владимир Александрович, спасибо вам. Слава Богу за все и Слава Украине. Все чудесно, я свободен, короновать меня не нужно", – сказал Усик в коротком видеообращении.

Напомним, чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, украинца Александра Усика вечером 17 сентября по неизвестным причинам задержали в аэропорту в Польше. Задержание известного спортсмена попало на видео, быстро разошлось по сети и вызвало негодование. На инцидент отреагировали в МИД, а жена боксера призвала не паниковать.

Вскоре на задержание Усика отреагировал Зеленский. Он сообщил, что спортсмена уже отпустили и претензий к нему больше нет.