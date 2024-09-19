Львівського ексчиновника визнали винним у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі і не покарали

Вісім років тому на звалищі загинули четверо людей

За вісім років після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові, де через зсув сміття загинули чотири людини, ексначальника управління житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця визнали винним в інциденті. Проте його одразу ж звільнили від відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.

Про це повідомляє видання Zaxid.net. Вирок оголосив Галицький районний суд Львова. За матеріалами справи, обіймаючи посаду начальника ЖКГ Львівської міськради Юрій Голець не вжив достатніх заходів щодо належної роботи ЛКП "Збиранка" та, власне, сміттєзвалища. Це, своєю чергою, призвело до трагедії.

30 травня 2016 року троє працівників ДСНС гасили пожежу на звалищі і в цей час відбувся зсув ґрунту та сміття. Рятувальники загинули на місці події, разом з ними загинув і один з комунальників, тіло якого так і не знайшли під завалами.

"Обвинувачений своєї вини у трагедії не визнав та просив його виправдати. Він заявив, що не мав повноважень безпосередньо контролювати стійкість полігона як споруди, а такі повноваження мали працівники ЛКП "Збиранка". Також він пояснив, що ізолювальний матеріал для ущільнення та пересипання сміття був завезений на полігон в достатній кількості", — пише видання.

Проте суд визнав винним Гольця у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

"Вироком суду йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та штраф 6800 грн. Водночас його звільнили від відбування покарання у зв’язку із завершенням строків давності справи", — йдеться в матеріалі видання.

Тепер Голець має сплатити 28 тис. грн на користь держави за проведення експертиз під час досудового розслідування. Також він може оскаржити вирок суду в Апеляційному суді.

Примітно, що у 2020 році Галицький районний суд виправдав Гольця в згаданій справі. Однак апеляційний суд скасував цей вирок і скерував справу на повторний розгляд.

Грибовицьке сміттєзвалище

Знаходиться у Львові і почало свою роботу 15 червня 1960 року. За часи незалежності України, львів'яни неодноразово виходили на мітинги проти роботи сміттєзвалище — воно часто горіло і значно розрослося у розмірах, що непокоїло людей.

28 травня 2016 року на території Грибовицького сміттєзвалища почалася велика пожежа, за кілька днів на звалищі стався обвал твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами загинули троє рятувальників та один комунальник.

У 2020 році запустили проєкт рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, який передбачав два етапи. Технічний етап мав тривати до 2022 року, біологічний – з 2022 по 2025 рік.

Триває рекультивація звалища

Основні роботи стартували восени 2020-го. За них взявся турецький консорціум J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP. Станом на серпень 2021 року було виконано 35-40% рекультивації полігону. Через рік, у червні 2022 року — було виконано 75% робіт. Тоді йшлося про те, що технічний етап триватиме до кінця 2022 року, однак він затягнувся через війну і потім його обіцяли завершити влітку 2024 року, проте нині вже осінь, а роботи і досі тривають.

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