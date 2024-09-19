Львовского экс-чиновника признали виновным в трагедии на Грибовичской свалке и не наказали

Восемь лет назад на свалке погибли четыре человека

Через восемь лет после трагедии на Грибовичской свалке во Львове, где из-за оползня погибли четыре человека, экс-начальника управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрия Гольца признали виновным в инциденте. Однако его сразу же освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает издание Zaxid.net. Приговор был оглашен Галицким районным судом Львова. По материалам дела, занимая должность начальника ЖКХ Львовского горсовета Юрий Голец не принял достаточные меры по надлежащей работе ЛКП "Збиранка" и, собственно, свалки. Это, в свою очередь, привело к трагедии.

30 мая 2016 года трое работников ГСЧС тушили пожар на свалке и в это время произошел оползень. Спасатели погибли на месте происшествия, вместе с ними погиб и один из коммунальщиков, тело которого так и не нашли под завалами.

"Обвиняемый своей вины в трагедии не признал и просил его оправдать. Он заявил, что не имел полномочий непосредственно контролировать устойчивость полигона как сооружения, а такие полномочия имели работники ЛКП "Збиранка". Также он пояснил, что изолирующий материал для уплотнения и пересыпания мусора был" завезен на полигон в достаточном количестве", — пишет издание.

Однако суд признал виновным Гольца в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).

"Приговором суда ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и штраф 6800 грн. В то же время, его освободили от отбывания наказания в связи с завершением сроков давности дела", — говорится в материале издания.

Теперь Голец должен оплатить 28 тыс. грн в пользу государства за проведение экспертиз в ходе досудебного расследования. Также он может оспорить приговор суда в Апелляционном суде.

Примечательно, что в 2020 году Галицкий районный суд оправдал Гольца по данному делу. Однако Апелляционный суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

Грибовичская свалка

Находится во Львове и начала работу 15 июня 1960 года. За время независимости Украины, львовяне неоднократно выходили на митинги против работы свалки — она часто горела и значительно разрослась в размерах, что беспокоило людей.

28 мая 2016 года на территории Грибовичской свалки начался большой пожар, через несколько дней на свалке произошел обвал твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами погибли трое спасателей и один коммунальщик.

В 2020 году запустили проект рекультивации Грибовичской свалки, которая предусматривала два этапа. Технический этап должен был продолжаться до 2022 года, биологический – с 2022 по 2025 год.

Продолжается рекультивация свалки

Основные работы стартовали осенью 2020 года. За них взялся турецкий консорциум J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP. По состоянию на август 2021 г. было выполнено 35-40% рекультивации полигона. Через год, в июне 2022 года, было выполнено 75% работ. Тогда речь шла о том, что технический этап будет продолжаться до конца 2022 года, однако он затянулся из-за войны и затем его обещали завершить летом 2024 года, однако сейчас уже осень, а работы до сих пор продолжаются.

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