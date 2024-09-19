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Скасування пільг військовим, діти "низької якості" і секс-листування: чим відома нардепка Третьякова

Автор
Вікторія Козар
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Чим відзначилась Галина Третьякова на посаді депутата
Чим відзначилась Галина Третьякова на посаді депутата. Фото Колаж "Телеграфу"

Чиновниця продовджує працювати депутатом у Раді

Як і в минулому, так і зараз в українському політикумі вистачає посадовців, котрі потрапляють у гучні скандали. А все через неоднозначні висловлювання, які обурюють українців. Зокрема, таким був ексміністр освіти й науки Дмитро Табачник, але не тільки.

Зокрема, одіозною депутаткою є Галина Третьякова від "Слуги народу". Вона говорила про дітей "низької якості", пропонувала скоротити виплати військовим і підтримувала надання пенсій жителям ОРДЛО, які також беруть виплати від країни-агресорки. "Телеграф" розповість більше про народну обраницю.

Скандали за участі Галини Третьякової

Третьякова стала народною депутаткою від "Слуги народу" у 2019 році. За кілька років вона встигла відзначитися неоднозначними висловлюваннями.

Зокрема, у 2020 році Третьякова оприлюднила ролик, де розмірковувала, чи варто надавати безробітним виплати. Вона зазначила, що в людей, які потребують матеріальної підтримки, народжуються діти "низької якості". Водночас вона навела приклад Сінгапуру, де жінок без вищої освіти стерилізували. Депутатка відмовилась йти з посади голови комітету навіть після шквалу критики українців.

Третьякова про виплати безробітним

Згодом жінка прокоментувала смерть депутата Антона Полякова, як "одним ворогом менше". Про це вона написала у чаті партії. Деякі депутати обурилися такому висловлюванню колеги й вийшли з чату. Йдеться про Ірину Верещук, Богдана Яременка та Олександра Качуру.

"Прославилась" депутатка ще одною одіозною ідеєю. Як очільниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вона обговорювала можливість скасування пільг учасникам війни на Донбасі. Йшлося про контрактників та тих, хто не отримував поранення. Таку пропозицію розкритикували українці, а захисники запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Фото з мережі

Крім цього, чиновниця заявляла, що рідні військових, які зникли безвісти, зловживають становищем для отримання виплат від держави. Натомість Третьякова позитивно висловлювалась про те, що жителі тимчасово окупованих територій беруть 2 пенсії: в Україні та Росії. Вона пояснила, що таким чином громадяни спустошують бюджет країни-агресорки.

Фото: "Інтерфакс-Україна"

Посадовиця також скаржилась на низьку зарплатню на посаді депутата. Вона зазначила, що після сплати податків народні обранці беруть на руки 32-35 тисяч гривень. На її думку, цього замало для ефективної роботи.

Цікаво й те, що депутатка в стінах Верховної Ради вела інтимне листування зі своїм чоловіком. Цей момент зафіксували журналісти.

Фото: "Інформатор"

Галина Третьякова зараз

У 2022 році депутатка проголосувала за містобудівну реформу, якою передбачається просування інтересів забудовників. Закон різко розкритикували незалежні організації та активісти, оскільки згідно з ним громадяни втрачають право голосу у відбудові країни.

А у 2024 році Третьякова спільно з іншими депутатами запропонувала внести зміни до закону про "Про судоустрій та статус суддів". Таким чином, пропонується скасувати заборону суддям і співробітникам Служби судової охорони брати участь у страйках.

Тож очевидно народна обраниця продовжує працювати у Верховній Раді України. Періодично вона ділиться своїми думками щодо подій в країні у фейсбуці.

Раніше "Телеграф" писав про те, куди поділась міністерка уряду Азарова Раїса Богатирьова. Про неї вже тривалий час немає новин.

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#Діяльність #Галина Третьякова