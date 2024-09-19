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Отмена льгот военным, дети "низкого качества" и секс-переписка: чем известна нардепка Третьякова

Автор
Виктория Козар
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Чем отметилась Галина Третьякова на должности депутата
Чем отметилась Галина Третьякова на должности депутата. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чиновница продолжает работать депутатом в Раде

Как и в прошлом, так и сейчас в украинском политикуме хватает чиновников, попадающих в громкие скандалы. А все из-за неоднозначных высказываний, которые возмущают украинцев. В частности, таким был экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, но не только.

В частности, одиозным депутатом является Галина Третьякова от "Слуги народа". Она говорила о детях "низкого качества", предлагала сократить выплаты военным и поддерживала предоставление пенсий жителям ОРДЛО, которые также берут выплаты от страны-агрессорки. "Телеграф" расскажет больше о народной избраннице.

Скандалы с участием Галины Третьяковой

Третьякова стала народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году. Через несколько лет она успела отметиться неоднозначными высказываниями.

В частности, в 2020 году Третьякова обнародовала ролик, где размышляла, стоит ли предоставлять безработным выплаты. Она отметила, что у людей, нуждающихся в материальной поддержке, рождаются дети "низкого качества". В то же время она привела пример Сингапура, где женщины без высшего образования стерилизовали. Депутат отказалась уходить с поста председателя комитета даже после шквала критики украинцев.

Третьякова о выплатах безработным

Впоследствии женщина прокомментировала смерть депутата Антона Полякова как "одним врагом меньше". Об этом она написала в чате партии. Некоторые депутаты возмутились таким высказыванием коллеги и вышли из чата. Речь идет об Ирине Верещук, Богдане Яременко и Александре Качуре.

"Прославилась" депутат еще одной одиозной идеей. Как глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, она обсуждала возможность отмены льгот участникам войны на Донбассе. Речь шла о контрактниках и тех, кто не получал ранения. Такое предложение раскритиковали украинцы, а защитники запустили флешмоб #ИзвинитеЩеНедохли.

Фото из сети

Кроме этого, чиновница заявляла, что родные пропавших без вести военных злоупотребляют положением для получения выплат от государства. Третьякова положительно высказывалась о том, что жители временно оккупированных территорий берут 2 пенсии: в Украине и России. Она обьяснила, что таким образом граждане опустошают бюджет страны-агрессорки.

Фото: "Интерфакс-Украина"

Чиновница также жаловалась на низкую зарплату на должности депутата. Она отметила, что после уплаты налогов народные избранники берут на руки 32-35 тысяч гривен. По ее мнению, этого недостаточно для эффективной работы.

Интересно и то, что депутат в стенах Верховной Рады вела интимную переписку со своим мужем. Этот момент зафиксировали журналисты.

Фото: "Информатор"

Галина Третьякова сейчас

В 2022 году депутат проголосовала за градостроительную реформу, которой предполагается продвижение интересов застройщиков. Закон резко раскритиковали независимые организации и активисты, поскольку согласно ему граждане теряют право голоса в восстановлении страны.

А в 2024 году Третьякова совместно с другими депутатами предложила внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Таким образом, предлагается отменить запрет судьям и сотрудникам Службы судебной охраны участвовать в забастовках.

Сейчас народная избранница продолжает работать в Верховной Раде Украины. Периодически она делится своими мыслями по поводу событий в стране в фейсбуке.

Ранее "Телеграф" писал о том, куда делась министр правительства Азарова Раиса Богатырева. О ней уже долгое время нет новостей.

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#Деятельность #Галина Третьякова