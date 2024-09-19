Понад 42 млн. гривень: у Денисової знайшли ознаки незаконного збагачення, що вона відповіла "Телеграфу" (оновлено)

Такі результати показала перевірка декларації за 2022 та 2023 роки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях колишньої уповноваженої Верховної Ради ознаки незаконного збагачення майже на 10 мільйонів гривень. Крім того, виявлено ознаки недостовірного декларування на більш ніж 32,4 млн гривень.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі НАЗК. Наголошується, що йдеться про декларації за 2022 та 2023 роки.

"Так, за результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей більш ніж на 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн не відображено відомості про доход, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, і вказала 10 млн грн, нібито отримані в позику від третьої особи", — йдеться у повідомленні.

"Позичальник" повідомив, що його попросили оформити надання позики від свого імені декларантові. При цьому власні кошти в такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав.

Також у НАЗК зазначають, що у декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилося до 20 млн грн. У ході перевірки виявлено ознаки незаконного збагачення у зв’язку з придбанням декларанткою грошових активів із непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

"У діях ексомбудсмена та ексчлена правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 КК (незаконне збагачення). За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження", — заявили в НАЗК.

Що каже Людмила Денісова з цього приводу

"Телеграф" зв'язався з Людмилою Денисовою та отримав від неї коментар щодо цієї ситуації:

"Я про це дізналася, як і всі, вчора з новин. Особисто до мене з цього приводу ніхто з відповідних органів не звертався. Я подавала вчасно в повному обсязі та згідно із законом усі декларації та вважаю, що там все правильно і жодних порушень я не зробила", — сказала ексомбудсмен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАБУ повідомило про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларування недостовірної інформації чинному голові державного органу зі спеціальним статусом.