Больше 42 млн гривен: у Денисовой нашли признаки незаконного обогащения, что она ответила

Такие результаты показала проверка декларация за 2022 и 2023 годы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в действиях бывшей уполномоченной Верховной Рады признаки незаконного обогащения почти на 10 миллионов гривен. Кроме того, выявлены признаки недостоверного декларирования на более чем 32,4 млн гривен.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе НАПК. Отмечается, что речь идет о декларациях за 2022 и 2023 годы.

"Так, по результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн — не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн , якобы полученные в ссуду от третьего лица", — говорится в сообщении.

"Заемщик" сообщил, что его попросили оформить предоставление займа от своего имени декларанту. При этом собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал.

Также в НАПК отмечают, что в декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн. грн. В ходе проверки обнаружены признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает его законные доходы на 9,9 млн грн.

"В действиях экс-омбудсмена и экс-члена правления Пенсионного фонда Украины выявлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (недостоверное декларирование) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение). По материалам полных проверок деклараций Национальная полиция Украины начала уголовные производства", — заявили в НАПК.

Что говорит Людмила Денисова по этому поводу

Людмила Денисова прокомментировала заявление НАПК. Об этом пишет "Суспільне".

"Могу сказать только одно, есть презумпция невиновности. Это обязанность всех, кто обвиняет, — доказать такие сведения. Я подавала вовремя в полном объеме и в соответствии с законом все декларации за все годы. И поэтому больше ничего сейчас не могу прокомментировать", — сказала она.

"Телеграф" попытался связаться с Людмилой Денисовой для получения ее комментария по данной ситуации. Ответа на наш запрос пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом.