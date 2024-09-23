"Дотиснули": в Україні не мобілізовуватимуть одну категорію громадян

Це нововведення обговорювали давно

В Україні призупинено призов однієї категорії чоловіків. Йдеться про військовозобов'язаних віком 18-25 років, визнаних обмежено придатними до військової служби.

Згідно з директивою Командування Сухопутних військ, надісланою до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), призов таких громадян можливий лише за їхньою добровільною згодою. Це означає, що обмежено придатна молодь більше не підлягає обов'язковому призову, як це було раніше. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Водночас військовозобов'язані чоловіки віком від 50 років можуть бути призвані лише за окремим наказом Генерального штабу. Таким чином, бусифікація (примусова мобілізація ТЦК з вулиці) представників старшої вікової категорії також обмежується.

Важливо зазначити, що демобілізації для вже мобілізованих громадян у цих категоріях не передбачається. Тобто ті, хто вже перебуває на військовій службі, залишаться там до кінця своєї ротації.

Нагадаємо, що, незалежно від категорії та наявності причин для відстрочки, кожен військовозобов'язаний українець повинен був оновити свої військово-облікові дані. Якщо цього не зробити, передбачено покарання у вигляді штрафу.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, скількох людей з 1 родини можуть призвати в армію. Мобілізації можуть підлягати всі повнолітні члени родини — чоловік, дружина, син або дочка.