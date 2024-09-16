Родича начальника поліції засудили за переправлення ухилянтів: чи сяде він до в'язниці

Він не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців

У Львівській області суд визнав уродженця Сколівщини Назарія Марочканича винним у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Яворівський районний суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як повідомляє ZAXID.NET, Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції. За даними видання його також підозрюють у вчиненні смертельної ДТП.

У вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, зазначається, що Марочканич зі спільниками організували схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, він у січні 2023 року придбав мікроавтобус Opel Movano у Рівненській області.

Згодом фігуранти справи знайшли чоловіка та зареєстрували на нього ФОП і оформили придбаний раніше мікроавтобус. Приблизно через місяць вказаний ФОП отримав право на міжнародне перевезення пасажирів та вантажів.

За даними правоохоронців, організатори схеми переправили трьох військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Їх оформляли як водіїв, що начебто працювали на вказаного ФОПа, та вносили у систему "Шлях".

У суді Марочканич визнав свою провину у незаконному переправленні людей за кордон. Він зазначив, що у січні 2023 року вступив у змову та вони зі спільниками розробили план щодо переправлення чоловіків за кордон. Обвинувачений заявив, що йому прикро про свій вчинок, просив звернути увагу, що він має третю групу інвалідності, неповнолітню дитину та хоче служити у ЗСУ.

Варто зазначити, що у вироку вказано, що спільниками Марочканича були "невставновлені особи". Щодо них є окреме кримінальне провадження.

Видання також зазначає, що Марочканича підозрюють у вчиненні смертельної ДТП влітку 2023 року. Він за кермом Toyota Land Cryiser збив на смерть 16-річну дівчинку, яка йшла тротуаром у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині, та втік з місця ДТП. Після вчинення ДТП батько Назарія Марочканича Ярослав пробував взяти провину на себе. Батько загиблої дівчинки Михайло Данилів розповідав, що Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції Віктора Марочканича.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка "заробляла" на ухилянтах. За даними ЗМІ, мовиться про Мирославу Якимчук.