Нардепа Дмитрука можуть екстрадувати до України: Генпрокуратура розпочала підготовку

Нардепу вже обрали запобіжний захід

Генпрокуратура України готує матеріали для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука, який втік за кордон і ховається від органів правосуддя. Правоохоронці вже встановили його місцезнаходження.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України. Варто зазначити, що в ОГП не розкривають імені фігуранта, проте, за даними "РБК-Україна", йдеться саме про Артема Дмитрука.

"Офіс Генпрокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо видачі народного депутата України для притягнення його до кримінальної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Вказується, що матеріали для екстрадиції нардепа готуються в рамках співпраці з "іноземною державою" (сама держава не називається, проте, за останньою інформацією про місцезнаходження нардепа, може йтися про Велику Британію). У Генпрокуратурі зазначають, що Дмитрук наразі ховається від органів правосуддя, але його місцезнаходження вже встановлено. Також йому вже обрали і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри Дмитруку у справах про побиття військовослужбовця у Києві та побиття поліцейського в Одесі. Сам він після цього заявив, що "влада продовжує полювання на незгодних з режимом".