Откуда взялись Дмитруки в Украине: как появилась фамилия нардепа-беглеца

У фамилии Дмитрук нет конкретных временных рамок возникновения

Украинская фамилия Дмитрук, которая оказалась у всех на слуху из-за скандала вокруг нардепа-беглеца, является одной из самых распространенных фамилией в стране. Ее носят почти 11 тысяч человек, большинство из которых проживает в Киеве (467), Луцке (381) и Ровно (294).

Больше всего людей с фамилией Дмитрук проживает в Камень-Каширском районе на Волыне. Об этом свидетельствуют данные генеалогического общества "Рідні".

"Телеграф" рассказывает о значении и происхождении фамилии Дмитрук.

Это родовое имя издавна давали сыновьям Дмитрия ( "Дмитр-" — от имени Дмитрий; "-ук" — типичный украинский патронимический суффикс обычно указывает на "сын" или "потомок".). Таким образом, фамилия Дмитрук буквально означает "сын Дмитрия" или "потомок Дмитрия".

Само имя Дмитрий имеет греческое происхождение и связано с именем Деметры, богини земли и плодородия из древнегреческой мифологии.

У фамилии Дмитрук нет конкретных временных рамок возникновения. Но точно известно, что она появилась не позднее середины 18 века. Именно тогда в летописях духовенства были обнаружены первые упоминания о фамилии Дмитрук. Чаще всего это означает, что предок носителя этой фамилии был священнослужителем.

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