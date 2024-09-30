"В правительстве немного забыли": эксперты прокомментировали отмену запрета на кондиционеры

Кабмин может быть вынужден снова пересматривать свое решение

Кабинет министров Украины с 30 сентября отменил рекомендацию органам государственной власти и государственным предприятиям прекратить использование кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащих территорий. Кроме того, была отменена рекомендация органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.

Директор ГО Институт энергетических стратегий Юрий Корольчук в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, стоило ли ограничивать использование кондиционеров. По его словам, таким образом правительство пыталось снизить дефицит электроэнергии.

"Парадокс этого решения в том, что когда оно принимается сейчас, то буквально остается менее месяца до формального начала отопительного сезона, когда уже люди будут использовать электрообогреватели, в том числе кондиционеры. Соответственно, нагрузка на энергосистему будет снова расти", — отметил он.

По его мнению, в сложившейся в Украине ситуации решение об ограничении использования кондиционеров было актуальным для крупных государственных учреждений или предприятий. В то же время эксперт назвал его своеобразной калькой европейского опыта, когда с 2022 года там водились подобные ограничения.

В свою очередь народный депутат Алексей Кучеренко также прокомментировал "Телеграфу" решение Кабмина отменить эти ограничения. Он отметил, что, с одной стороны, этим решением правительство признало, что в Украине отсутствует дефицит электроэнергии.

"Видимо, в правительстве немного забыли, что кондиционеры у нас могут включать и на отопление. И учитывая то, что у меня есть такое ощущение, что подачу центрального отопления будут оттягивать на начало ноября, чтобы сэкономить газ, то в результате кондиционеры будут работать на отопление", — подчеркнул нардеп.

В то же время он не уверен, стоит ли экономить на использовании уличного освещения. Кучеренко выразил мнение, что в случае возникновения каких-либо негативных ситуаций в энергетике, решение об отмене рекомендаций по экономии электроэнергии нужно будет снова пересматривать.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал "Телеграфу", что ограничения на использование кондиционеров уже неактуальны. В то же время, по его словам, уличное освещение необходимо из-за сокращения светового дня.

Рябцев подчеркнул, что эти изменения скорее рациональны. Однако он считает, что эти ограничения были исключительно популистскими.

"Они рациональны как раз в военных условиях. Поскольку другие ограничения сохраняются. По небалансам ничего не изменилось. Но для их урегулирования есть графики отключений. В том числе в парках", — сказал эксперт.

Напомним, 7 июня правительство приняло распоряжение по уменьшению потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. В частности, речь шла об отказе от использования кондиционеров и наружного освещения зданий. Действие этих рекомендаций должно было продолжаться до 31 декабря 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сколько часов этой зимой в Украине может не быть света. Есть только один сценарий, при котором электроэнергия не будет отключена.