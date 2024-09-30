"ЦВК робить те, що повинна": колишній заступник голови комісії пояснив, чи готується Україна до виборів

В Україні виникла проблема з деякими виборчими дільницями

Поява постанов Центральної виборчої комісії щодо змін у складі територіальних виборчих комісій та про упорядкування виборчих дільниць свідчить про те, що ЦВК займається своєю поточною діяльністю. Цю роботу вона зобов'язана проводити безвідносно до того, чи оголошені вибори та, чи діє у країні воєнний стан.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів заслужений юрист України, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він також зазначив, що ухвалення таких рішень є обов'язком ЦВК згідно з законом про Державний реєстр виборців та Виборчим кодексом.

Магера підкреслив, що це не свідчить про підготовку до конкретних виборів. Водночас він зазначив, що ЦВК має бути готовою для проведення виборів в будь-який момент, якщо настануть певні законодавчі умови, а також буде ухвалене рішення про призначення виборів..

"Напряму подібні дії не свідчать про те, що ЦВК готується до конкретних виборів. Але загалом вона робить те, що й повинна робити за звичайних обставин", — сказав Магера.

Він також розповів, що наразі виникла проблема з деякими виборчими дільницями. За словами Магери, у тих місцевостях, де з'явилася велика кількість внутрішньопереміщених осіб, кількість виборців буде перевищувати 2,5 тисячі осіб, а за законом цей показник для звичайних виборчих дільниць не має бути вищим.

Водночас він пояснив, що через воєнні дії у деяких дільницях кількість виборців навпаки зменшилась, або взагалі там не залишилося людей. Тому ЦВК буде змушена ліквідовувати та створювати нові дільниці.

Як відомо, Центральна виборча комісія видала постанови щодо упорядкування виборчих дільниць, а також про зміни у складі територіальних виборчих комісій. Також ЦВК ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС "Державний реєстр виборців" у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Нагадаємо, в проєкті держбюджету на 2025 рік на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів передбачено 275 млн гривень. При цьому додаткових видатків на проведення виборів у проєкті бюджету не передбачено.