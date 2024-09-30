"Рейтинги проводити не буду": Гетьманцев пояснив, чому не звільнили Шмигаля

Не слід сприймати кадрові зміни, як якусь гру на публіку, чи якесь шоу з перезавантаженням

Попри численні кадрові зміни в Кабміні, Шмигаль, як і раніше, займає крісло прем'єр-міністра. Перепон зі сторони закону "Про воєнний стан" не мають ніякого відношення до того, що президент досі не звільнив його.

Так вважає голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев. Чому Шмигаль досі обіймає цю посаду він розповів в інтерв'ю Українським новинам.

Він зауважив, що для зміни прем'єра норма закону не була перешкодою, її можна змінити.

"На моє особисте переконання, зміна прем'єра не є обґрунтованою сьогодні. Зміна кожного міністра, яка відбулася, мала під собою підстави, які були різними. Наприклад, роботою Міністра юстиції Малюськи я був задоволений, я вважаю його кращим міністром юстиції за всю історію. Він поламав корупцію в Мін'юсті, він перетворив Мін'юст з юридично-комерційної біржі на державний орган, яким, якщо не пишатися можна, то за який точно не соромно. Але він поклав заяву. Людина за п'ять років втомилася, вигоріла, це його рішення. Це той випадок, коли можна дійсно подякувати за роботу.", — розповів Гетманцев.

Він підкреслив, що підстави для кадрових змін в Кабміні були різні. Але не слід їх сприймати як якусь гру на публіку, чи якесь шоу з перезавантаженням.

Повне перезавантаження уряду треба робити в мирні часи, вважає Гетманцев. Під час війни команду треба тільки підсилювати та виконувати ті завдання, які є, незалежно від того, чи популярні ці люди, чи популярні ці рішення. Від урядовців наразі вимагається лише ефективність. На думку Гетманцева, у прем'єра є ефективність.

"Прем'єр завжди на місці: 24/7, в курсі всіх питань, дуже професійний, реагує на всі виклики. Прем'єр живе цим і повністю віддається роботі, і я вважаю, що якщо він і не кращий, – тут я рейтинги не буду проводити, то – один з найкращих прем'єр-міністрів за всю нашу історію. Не грає в політику під час війни, що дуже важливо, і просто робить свою роботу дуже професійно.", — пояснив свою позицію нардеп.

Він визнав, що у Шмигаля, як і у всіх людей, є помилки. Але зазначив, що "ця людина на своєму місці".

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