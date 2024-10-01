Проблема в іншому: у Раді пояснили кадрові перестановки Умерова

Для багатьох українців таке рішення стало несподіванкою

Глава Міноборони Рустем Умеров заявив про звільнення відразу чотирьох своїх заступників. Це рішення ніяким чином не пов’язане з корупцією, а основна причина таких масових перестановок полягає в бажанні оптимізувати управління.

Про це "Телеграфу" в ексклюзивному коментарі заявив народний депутат ІХ скликання, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"На мою думку, це оптимізація управління. Тому що і на комітеті і поза комітетом справді були нарікання на роботу заступників Умерова. До них були питання. Тому, таке рішення — це просто оптимізація управління та питання ефективної організації роботи міністерства", — наголосив нардеп.

Веніславський також заявив про те, що системних проблем у забезпеченні українських військ усим необхідним на сьогоднішній день немає. Основна проблема – це брак бюджетних коштів.

"За великим рахунком, говорити про якісь глобальні, системні проблеми у забезпеченні Збройних Сил України я не можу. Основна проблема — це бюджет і гроші на фінансування сектору оборони. Учора ми розглядали реальні потреби Міністерства оборони і щоб їх усі покрити потрібно вчетверо більше грошей, ніж реально виділяється на сектор оборони. І ми всі чудово розуміємо, що таких грошей в бюджеті немає і їх нема звідки взяти. Тому говорити про системні проблеми із закупівлями я не можу. Жодних корупційних скандалів останнім часом в Міністерстві оборони я не бачив", — резюмував Веніславський.

Він додав, що саме звільнення заступника Умерова Олександра Сергія для нього стало несподіванкою, оскільки він був призначений на посаду лише кілька місяців тому.

Нагадаємо, глава Міноборони Рустем Умеров заявив про звільнення одразу чотирьох своїх заступників. Він додав, що підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира та Людмили Дараган (державного секретаря).

Про нові призначення, включаючи заступників міністра, Умеров пообіцяв повідомити окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що протягом останніх тижнів в українському політикумі ходять чутки про можливе звільнення самого Умерова. Однак у його оточенні цю інформацію спростовували. Водночас, Telegram-канал "Джокер" стверджує, що новим міністром оборони нібито буде призначено віце-прем’єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.