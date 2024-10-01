Проблема в другом: в Раде объяснили кадровые перестановки Умерова

Для украинцев такое решение стало неожиданностью

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил об увольнении сразу четверых своих заместителей. Данное решение не связано с коррупцией, а основная причина таких массовых перестановок кроется в желании оптимизировать управление.

Об этом "Телеграфу" в эксклюзивном комментарии заявил народный депутат IX созыва, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"По моему мнению, это оптимизация управления. Потому что и на комитете и вне комитета действительно были нарекания на работу заместителей Умерова. К ним были вопросы. Поэтому, такое решение — это просто оптимизация управления и вопрос эффективной организации работы министерства", — подчеркнул член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Вениславский также заявил о том, что системных проблем в снабжении украинских войск всем необходимым на сегодняшний день нет. Основная проблема — это нехватка бюджетных средств.

"По большому счету говорить о каких-то глобальных, системных проблемах в снабжении вооруженных сил Украины я не могу. Основная проблема — это бюджет и деньги на финансирование сектора обороны. Вчера мы рассматривали реальные потребности Министерства обороны и чтобы их все покрыть нужно в 4 раза больше денег, чем реально выделяется на сектор обороны. И мы все прекрасно понимаем, что таких денег в бюджете нет и их неоткуда взять. Поэтому говорить о системных проблемах с закупками я не могу. Никаких коррупционных скандалов в последнее время в Министерстве обороны я не видел", — резюмировал Вениславский.

Он добавил, что именно увольнение зама Умерова Александра Сергея для него стало неожиданностью, так как он был назначен на должность всего пару месяцев назад.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров заявил об увольнении сразу четырех своих заместителей. Он добавил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира и Людмилы Дараган (государственного секретаря).

О новых назначениях, включая заместителей министра, Умеров пообещал сообщить отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в течение последних недель в украинском политикуме ходят слухи о возможном увольнении самого Умерова. Однако в его окружении эту информацию опровергали. В то же время Telegram-канал "Джокер" утверждает, что новым министром обороны якобы будет назначен вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.