Когда могут вручить повторную повестку: перечень оснований

За уклонение от мобилизации можно попасть в розыск

В Украине уже отправляют повестки гражданам по почте. За игнорирование сообщения от ТЦК и СП предусмотрена административная ответственность.

Также военкомат может отправить повторную повестку, если по первой военнообязанный не явился. Об этом говорится в материале "Эспрессо".

Если гражданин не пришел в ТЦК в определенное время или повестка вернулась с отметкой об отказе или отсутствии адресата, центр комплектования имеет право повторно направить повестку. Кроме этого, повестку могут отправить для повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

Также повторная повестка может быть направлена не только в случаях неявки по предварительной повестке или для уточнения состояния здоровья, но и для уточнения военно-учетных данных.

Согласно новому закону, если военнообязанные и резервисты не выполняют свои обязанности, суд может временно лишить их права управлять собственным транспортом. В случае отказа военнообязанного выполнять свои обязанности ТЦК может обратиться в Нацполицию для его административного задержания. Если это невозможно, ТЦК направляет требование гражданину. Если в течение 10 дней оно не выполняется, ТЦК обращается в суд с просьбой ограничить право на вождение. Однако это ограничение не касается людей, для которых управление является основным источником дохода или необходимо по уходу за лицом с инвалидностью.

Следует отметить, что все военнообязанные обязаны в течение семи дней уведомлять ТЦК о любых изменениях в учетных данных, таких как место жительства или семейное положение.

Напоминаем, что военнообязанные, получившие повестку по почте, обязаны явиться в ТЦК в течение 14 дней. Если они не выполнят это требование, это станет основанием для привлечения к административной ответственности.

Юристы отмечают, что избежать ответственности не удастся, поскольку вручение повестки зафиксировано документально, независимо от факта личного получения.

Ранее "Телеграф" писал, кто не получит штраф за необновление данных в ТЦК. Есть нюанс для мужчин, исключенных из военного учета.