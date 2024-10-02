Сонячне затемнення 2 жовтня: чи можна буде його побачити в Україні

Це вже друге сонячне затемнення у 2024 році

У середу, 2 жовтня, відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. Під час цього явища Місяць закриє центр Сонця, залишивши видимим лише яскраве кільце сонячного диска.

На жаль, українці не зможуть побачити це затемнення, оскільки воно буде видимим лише у певних регіонах світу. За даними Space, це природне явище найкраще буде видно в акваторії Тихого океану та південній частині Південної Америки.

Що таке кільцеподібне затемнення?

Під час кільцеподібного затемнення Місяць проходить між Землею і Сонцем, але не повністю закриває сонячний диск. Це трапляється, бо видимий розмір Місяця менший за Сонце. Тому спостерігачі бачать яскраве кільце сонячного світла навколо темного силуету Місяця.

Пік затемнення настане о 21:46 за київським часом. Його побачать у Тихому океані, Чилі, Аргентині та частині Атлантичного океану. Найкращі місця для спостереження — Острів Пасхи в Чилі та місто Пуерто-Десеадо в Аргентині.

Осінній "коридор затемнень" 2024 року

Це затемнення завершить осінній "коридор затемнень" 2024 року. Коридор — це період між місячним і сонячним затемненнями, які відбуваються за короткий час. Він почався 18 вересня з місячного затемнення.

Цікаво, що це вже друге сонячне затемнення у 2024 році. Перше, повне затемнення, було 8 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли в Україні востаннє було видно сонячне затемнення. Воно відбулося майже два роки тому і було частковим.