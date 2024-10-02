Солнечное затмение 2 октября: можно ли будет увидеть его в Украине

Это уже второе солнечное затмение в 2024 году

В среду, 2 октября, произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Во время этого явления Луна закроет центр Солнца, оставив видимым только яркое кольцо солнечного диска.

К сожалению, украинцы не смогут увидеть это затмение, поскольку оно будет видимо только в определенных регионах мира. По данным Space, это природное явление лучше всего будет видно в акватории Тихого океана и южной части Южной Америки.

Что такое кольцеобразное затмение?

Во время кольцеобразного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем, но не полностью закрывает солнечный диск. Это случается, потому что видимый размер Луны меньше Солнца. Поэтому наблюдатели видят яркое кольцо солнечного света вокруг темного силуэта Луны.

Пик затмения наступит в 21:46 по киевскому времени. Его увидят в Тихом океане, Чили, Аргентине и в части Атлантического океана. Лучшие места для наблюдения — Остров Пасхи в Чили и Пуэрто-Десеадо в Аргентине.

Осенний "коридор затемнений" 2024 года

Это затмение завершит осенний "коридор затмений" 2024 года. Коридор – это период между лунным и солнечным затмениями, происходящими за короткое время. Он начался 18 сентября с лунного затмения.

Интересно, что это уже второе солнечное затмение в 2024 году. Первое полное затмение было 8 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда в Украине в последний раз было видно солнечное затмение. Оно произошло почти два года назад и было частичным.