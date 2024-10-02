Відомо дату Радіодиктанту національної єдності 2024: скільки часу є на підготовку

Автора тексту поки залишили у таємниці

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Він присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

"Команда Українського Радіо 2000 року започаткувала Всеукраїнський радіодиктант національної єдності задля єднання навколо мови. Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові", — пише "Суспільне Культура".

Зазначається, що радіодиктант транслюватиметься на всіх платформах "Суспільного": телебаченні, радіо та на цифрових платформах. Хоча традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, щороку радіодиктант крім них пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій.

Хто стане автором тексту для радіодиктанту цього року, буде повідомлено пізніше. Також згодом стане відомо, хто буде його читати у прямому ефірі.

Як повідомляв "Телеграф", текст для радіодиктанту національної єдності 2023 року, "Дороги України", написала Катерина Калітко — письменниця та лауреат Шевченківської премії. Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський.