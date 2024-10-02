Известна дата Радиодиктанта национального единства 2024: сколько времени есть на подготовку

Автора текста пока оставили в секрете

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября. Он посвящен Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября.

"Команда Украинского Радио в 2000 году положила начало Всеукраинскому радиодиктанту национального единства ради единения вокруг языка. Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в самый большой украиноязычный флешмоб, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру", — пишет "Суспільне Культура".

Радидиктант будет транслироваться на всех платформах "Суспільного": телевидении, радио и на цифровых платформах. Хотя традиционно самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, ежегодно радиодиктант кроме них пишут люди всех возрастов и профессий.

Кто станет автором текста для радиодиктанта в этом году, будет сообщено позже. Также позднее станет известно, кто будет читать его в прямом эфире.

Как сообщал "Телеграф", текст для радиодиктанта национального единства 2023 года, "Дороги Украины", написала Екатерина Калитко — писательница и лауреат Шевченковской премии. Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский.