"Росіяни, здавайтеся": легіон "Свобода Росії" звернувся до своїх з неочікуваним закликом

Це рішення — здорова альтернатива бездумній смерті

Російський військових закликають здаватись в полон Збройних Сил України (ЗСУ) або переходити на їх бік. З таки закликом до росіян звернулись добровольці легіону "Свобода Росії".

Як зазначають добровольці у Telegram, бійці РФ не повинні слухати високопосадовців, які кажуть, що ліпше підірвати себе, ніж здатись у полон українським військовим.

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова. Це рішення — здорова альтернатива бездумній смерті", — йдеться у повідомлені.

Добровольці закликають, усіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, наслідувати приклад товаришів, які вже на це наважились.

"А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії — залишається залізна опція приєднатися до легіону", — додали у легіоні.

До того ж добровольці заявили, що готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль.

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