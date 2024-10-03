Омбудсмен назвав чотири основні проблеми, з якими стикаються українські ветерани

Захист прав ветеранів — пріоритетний напрям роботи Офісу Уповноваженого з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав основні проблеми, з якими до нього звертаються ветерани. Лише деякі з них вдається вирішити швидко.

"До мене ветерани звертаються переважно щодо затягування процесу оформлення і розгляду документів, питання встановлення статусу учасника бойових дій, надання належних медичних послуг чи порушення їхнього права на отримання пільги зі сплати кредиту. У певних випадках права ветеранів вдається поновити швидко — достатньо одного листа від нашої інституції, а буває й так, що процес може затягнутися", — розповів омбудсмен в інтерв'ю АрміяInform.

Він наголосив, що захист прав ветеранів — це пріоритетний напрям роботи Офісу Уповноваженого з прав людини. Минулого тижня відбувся спільний з партнерами форум у Вінниці, де обговорювалися проблеми ветеранської політики.

Як писав "Телеграф", український ветеран Олег Фесенко днями не зміг виїхати за кордон на реабілітацію, яку так важко і дорого було організувати. Він пояснив, що після двох років фронту, поранення, важкого лікування, надання інвалідності та повного списання з армії через непридатність, на кордоні Фесенку заявили, що базі він повноцінний військовослужбовець, який проходить службу. А значить — ухилянт, який намагається втекти за кордон.