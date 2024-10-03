Укр

"Ні про що" или "ніпрощо": разбираемся, как писать правильно

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Написание частицы "ні" Новость обновлена 03 октября 2024, 16:28
Написание частицы "ні". Фото Коллаж "Телеграф"

Когда писать долю "нет" вместе, а когда – отдельно

Часто вопрос о написании части "ні" вызывает трудности у украинцев. Особенно это касается таких слов, как "ні про що".

Телеграф предлагает детально рассмотреть, что в этом случае говорит правописание, и научиться писать грамотно. Ведь главное правило простое: если частица "ні" выступает префиксом, то пишется слитно, если же она является отдельной частицей — раздельно.

Когда пишем слитно

Частицу "ні" пишем слитно в следующих случаях:

1. С местоимениями и наречиями:

  • ніякий,
  • нічий,
  • ніхто,
  • ніщо,
  • ніколи,
  • нікуди,
  • ніде,
  • нізвідки.

2. Со словами, которые без "ні" не употребляются:

  • нічия,
  • нікчемний,
  • ніяково.

Когда пишем раздельно

Частицу "ні" пишем отдельно в таких случаях:

1. Если между частицей "ні" и местоимением в косвенном падеже стоит предлог:

  • ні від кого,
  • ні від чого,
  • ні з ким,
  • ні з чим,
  • ні в чому,
  • ні при чому,
  • ні при кому,
  • ні на кому,
  • ні на чиїй.

2. Когда "ні" употребляется как повторяющийся связующий союз с отрицательным значением:

  • ні гарний, ні поганий,
  • ні дешевий, ні дорогий,
  • ні старий, ні молодий,
  • ні малий, ні великий

3. В устойчивых изречениях:

  • ні світ ні зоря,
  • ні се ні те,
  • ні кінця ні краю.

Как запомнить?

Чтобы не ошибаться в написании "ні про щи", следует запомнить простое правило: если между частицей "ні" и местоимением есть предлог (про, від, з, в, при, на), то все три слова пишутся раздельно.

Итак, правильно писать "ні про що" – раздельно, поскольку между частицей "ні" и местоимением "що" стоит предлог "про". Это правило действует и для других похожих конструкций.

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