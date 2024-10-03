"Ні про що" или "ніпрощо": разбираемся, как писать правильно
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Когда писать долю "нет" вместе, а когда – отдельно
Часто вопрос о написании части "ні" вызывает трудности у украинцев. Особенно это касается таких слов, как "ні про що".
Телеграф предлагает детально рассмотреть, что в этом случае говорит правописание, и научиться писать грамотно. Ведь главное правило простое: если частица "ні" выступает префиксом, то пишется слитно, если же она является отдельной частицей — раздельно.
Когда пишем слитно
Частицу "ні" пишем слитно в следующих случаях:
1. С местоимениями и наречиями:
- ніякий,
- нічий,
- ніхто,
- ніщо,
- ніколи,
- нікуди,
- ніде,
- нізвідки.
2. Со словами, которые без "ні" не употребляются:
- нічия,
- нікчемний,
- ніяково.
Когда пишем раздельно
Частицу "ні" пишем отдельно в таких случаях:
1. Если между частицей "ні" и местоимением в косвенном падеже стоит предлог:
- ні від кого,
- ні від чого,
- ні з ким,
- ні з чим,
- ні в чому,
- ні при чому,
- ні при кому,
- ні на кому,
- ні на чиїй.
2. Когда "ні" употребляется как повторяющийся связующий союз с отрицательным значением:
- ні гарний, ні поганий,
- ні дешевий, ні дорогий,
- ні старий, ні молодий,
- ні малий, ні великий
3. В устойчивых изречениях:
- ні світ ні зоря,
- ні се ні те,
- ні кінця ні краю.
Как запомнить?
Чтобы не ошибаться в написании "ні про щи", следует запомнить простое правило: если между частицей "ні" и местоимением есть предлог (про, від, з, в, при, на), то все три слова пишутся раздельно.
Итак, правильно писать "ні про що" – раздельно, поскольку между частицей "ні" и местоимением "що" стоит предлог "про". Это правило действует и для других похожих конструкций.
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