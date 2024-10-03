"Ні про що" или "ніпрощо": разбираемся, как писать правильно

Когда писать долю "нет" вместе, а когда – отдельно

Часто вопрос о написании части "ні" вызывает трудности у украинцев. Особенно это касается таких слов, как "ні про що".

Телеграф предлагает детально рассмотреть, что в этом случае говорит правописание, и научиться писать грамотно. Ведь главное правило простое: если частица "ні" выступает префиксом, то пишется слитно, если же она является отдельной частицей — раздельно.

Когда пишем слитно

Частицу "ні" пишем слитно в следующих случаях:

1. С местоимениями и наречиями:

ніякий,

нічий,

ніхто,

ніщо,

ніколи,

нікуди,

ніде,

нізвідки.

2. Со словами, которые без "ні" не употребляются:

нічия,

нікчемний,

ніяково.

Когда пишем раздельно

Частицу "ні" пишем отдельно в таких случаях:

1. Если между частицей "ні" и местоимением в косвенном падеже стоит предлог:

ні від кого,

ні від чого,

ні з ким,

ні з чим,

ні в чому,

ні при чому,

ні при кому,

ні на кому,

ні на чиїй.

2. Когда "ні" употребляется как повторяющийся связующий союз с отрицательным значением:

ні гарний, ні поганий,

ні дешевий, ні дорогий,

ні старий, ні молодий,

ні малий, ні великий

3. В устойчивых изречениях:

ні світ ні зоря,

ні се ні те,

ні кінця ні краю.

Как запомнить?

Чтобы не ошибаться в написании "ні про щи", следует запомнить простое правило: если между частицей "ні" и местоимением есть предлог (про, від, з, в, при, на), то все три слова пишутся раздельно.

Итак, правильно писать "ні про що" – раздельно, поскольку между частицей "ні" и местоимением "що" стоит предлог "про". Это правило действует и для других похожих конструкций.

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