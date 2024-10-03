Заплющить очі на порушення: у Зеленського пояснили, чому Захід визнає вибори президента під час війни

Законодавча база для проведення виборів у перівод воєнного стану поки відсутня

Навіть попри воєнний стан в Україні, у команді президента Володимира Зеленського думають про вибори глави держави, особливо на тлі тиску зі боку Заходу щодо мирних переговорів з Росією. Якщо Київ дійсно змусять йти на поступки, то проведення виборів буде найменшим викликом для влади.

Про це йде мова в авторській статті Марини Шашкової на сайті "Телеграф": "Травень прийде – голосувати будемо?" Чи переоберуть Зеленського і хто ще з політиків готується до виборів".

"Вибори все одно треба колись проводити", — каже співрозмовник "Телеграфу" в оточенні президента.

"Якщо новообраний президент США раптом заявить, що влада в Україні нелегітимна, а війна триватиме далі, то це буде великою проблемою. Але я не уявляю, як проводити такі вибори. Навіть за умов, що ініціатива йтиме від американців", — каже член команди Зеленського.

Він припускає, що у разі проведення виборів під час воєнного стану нашим партнерам доведеться їх визнати, заплющивши очі на більшість порушень. А найбільша загроза за такого сценарію – це обстріли зі сторони Росії.

Коли на Банковій підраховують плюси та мінуси таких виборів, то мінусів набагато більше. До того ж досі не готова законодавча база для проведення виборів. Наразі незрозуміло, де будуть проводити вибори, яким чином і на яких дільницях. Голосування в "Дії" точно не розглядається, проти цього виступають навіть наші партнери, йдеться у публікації.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Раді прокоментували чутки про підготовку ЦВК до виборів.