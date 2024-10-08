Війна з Росією йде по гарному сценарію: Корчинський пояснив, що має на увазі

Він нагадав, що у минулому зіткнення України з Росією коштували нам набагато дорожче

Відомий громадський діяч, письменник та засновник "Братства" Дмитро Корчинський вважає, що зараз ситуація з війною розвивається за добрим сценарієм. Мало того, що РФ не вдалося досягти своєї мети в Україні, тепер Україна досягає своїх цілей на території Росії.

Таку думку він висловив у першій частині інтерв’ю "Телеграфа": Виступати проти Зеленського зараз небезпечно, — Корчинський про складні часи, Європу та мародерство на війні

"Я думаю, що зараз все йде по гарному сценарію. Ну подивіться, несподівано для всього світу, для Москви, для наших західних партнерів і навіть для нас самих, українці змогли відбитися. Справді ж всі розраховували на те, що Україна впаде впродовж кількох тижнів. Україна не впала. Ми з кожним днем дістаємо дедалі віддаленіші цілі на території РФ. Це вже навіть нас не підбадьорює, це вже звичні речі. Тобто кожного дня ЗСУ і спецслужби завдають такі удари, про які раніше не можна було навіть і помріяти", — пояснив він свою думку.

Корчинський нагадав, що зараз Україна бореться на території РФ і кілька українських бригад задіяні у Курській області. При цьому росіяни вже дуже довго не можуть нічого зробити.

"Це чудова ситуація. І все ж таки війна ведеться зараз не під Львовом і ми не партизанимо. Діють регулярні українські збройні сили, нарощується військове виробництво в Україні, відкриваються іноземні оборонні підприємства в Україні. І як би там не було, але нарощується допомога. Нам весь час недостатньо, і це правильно, що ми незадоволені, але, тим не менш, у нас вже є F-16. Ми використовуємо західні ракети, стріляємо західними калібрами, Євросоюз вклав близько 900 мільйонів євро в САУ "Богдана". Тобто все дуже непогано", — зазначив він.

Корчинський додав, що минулого разу зіткнення України з Росією коштували нам набагато дорожче. Наша країна платила мільйонами або навіть десятками мільйонів життів.

"Зараз, майже за три роки повномасштабного конфлікту, ми заплатили [життями] не більше 400 тисяч загиблих (Корчинський не уточнив, що він вкладає в цю цифру. Ймовірно йдеться і про загиблих мирних жителів на окупованій території — Ред.). За мірками ХХ століття, це взагалі ні про що. Звісно, що кожне життя українського солдата чи цивільної особи – це неймовірна цінність і за кожне обірване життя серце обливається кров'ю. Але якщо ми подивимося, як це було в недалекому минулому, то поки що наше виживання і гідність нації дається нам значно меншою кров'ю, ніж раніше", — наголосив засновник "Братства".

Водночас, сказав він, росіяни теж мають великі складнощі. Україні треба набратися терпіння.

"Тому зараз йде все по непоганому сценарію, московити відчувають також дуже великі труднощі, і тут просто хто кого перетерпить. Якщо ми виявимося більш терплячими, то ми обов'язково переможемо. Просто тилом московитів є Сибір, а тилом українців – Західний світ. І як би ми не ображалися на наших партнерів за вайлуватість, нерозуміння дуже багатьох речей, проте допомога ця дуже суттєва і є сподівання, що буде ще суттєвішою", — резюмував Корчинський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко дав прогноз щодо війни до кінця 2024 року. Він назвав основні цілі росіян.