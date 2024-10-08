Янукович розбудив націю, Путін мобілізував: Корчинський розповів, чому українці так пізно прокинулися

Люди не хочуть чути неприємних новин

Раніше українське суспільство не чуло попереджень про неминучість війни з Росією та анексію Криму. Це відбувалося з декількох причин.

Про це "Телеграфу" розповів громадський діяч Дмитро Корчинський у першій частині інтерв'ю "Виступати проти Зеленського зараз небезпечно, — Корчинський про складні часи, Європу та мародерство на війні".

"Перша причина – після розвалу Радянського Союзу нація продовжувала догулювати застій. Нація спала і розбудив її тільки Янукович, а потім вже Путін мобілізував її на боротьбу за власні права, життя і національну гордість. Тобто до Януковича це був глибокий сон в бібліотеці і ніхто не хотів ні про що думати, нічому вірити", — наголосив він.

По-друге, за словами Корчинського, Україною керували люди, які орієнтувалися на Москву і які звідти вийшли. Він наголосив, що це були люди з колишнього партхозактиву або колишні комсомольці, і їм рідніша була Москва, ніж будь-які українські національні інтереси.

Корчинський також пояснив, чому саме звичайні українці не чули попереджень про можливу війну з РФ. За його словами, кожна людина хоче себе переконати, що майбутнє буде таким самим як минуле.

"Людина не хоче чути страшних повідомлень, неприємних новин, несприятливих прогнозів. Якраз тоді був економічний підйом, всі "затарилися" мобілками, купляли машини, брали квартири в кредит. А коли їм говорять, що скоро буде війна, то само собою, що чути цього ніхто не хотів", — підкреслив Корчинський.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від візиту на "Рамштайн" президента США Джо Байдена, і чому Зеленський назвав цей тиждень "історичним".