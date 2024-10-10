После нового приказа Минобороны: адвокат объяснила, что делать военным, которым было отказано в увольнении со службы

С изданием приказа Минобороны №495 "Об утверждении Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" стало очевидно, что многим военнослужащим ранее незаконно отказывали в увольнении.

Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Фейсбуке. Она рассказала, что делать военнослужащим, которые уже пытались уволиться с военной службы, получили отказ и теперь по новому приказу видят, что с их документами было все в порядке.

Во-первых, не запрещено снова подать тот же рапорт с тем же пакетом документов, если документы остаются действующими, актуальными.

"Но советую на этот раз прямо по тексту рапорта привести нормы нового приказа Минобороны и подчеркнуть, что представляется четко тот пакет документов, который предусмотрен приказом", — говорит адвокат.

Она добавила, что если вопросы увольнения с военной службы и отказа в удовлетворении рапорта уже находятся на рассмотрении в суде, то Тарасенко советовала в этом судебном процессе подать дополнительное объяснение и обратить внимание суда на выдачу такого приказа и отметить, что хотя он и не действовал на момент возникновения спорных правоотношений

"Но он подтверждает, что военнослужащий совершенно верно толковал закон и абсолютно верно определил, какие документы необходимо подать вместе с рапортом, а воинская часть неправомерно отказала в удовлетворении этого рапорта", — объясняет Дарья Тарасенко.

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