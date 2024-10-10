Взлетели МиГи, которые только прибыли в Беларусь: есть ли угроза

От белорусской авиабазы до границы Украины около 300 километров

В четверг, 10 октября, с аэродрома "Мачулищи" в Беларуси взлетели два МиГ-31К ВВС РФ. Эти истребители могут быть носителемя ракет Х-47М2 "Кинжал".

Тревога по Украине на данный момент объявлена не была. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в своем Телеgram-канале.

Отмечается, что истребители взлетели с аэродрома "Мачулищи" в Беларуси и движутся в южном направлении.

Известно, что в Беларусь за два дня прилетело два МиГ-31К ВКС РФ, которые могут быть носителями ракеты Х-47М2 "Кинжал". Конечным пунктом их базирования является аэродром "Мачулищи" неподалеку от Минска.

Истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси в течение последних 1,5 лет, а именно с 6 апреля 2023 года.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что перебазирование МиГ-31К в Беларусь также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда находять под угрозой на российских аэродромах. В то же время он подчеркнул, что не стоит отбрасывать версии с провокациями, поскольку после удара российского "шахеда" недалеко от Мозыря, где расположен НПЗ, который случайно стал публичным, "стало понятно, что РФ может готовить провокацию против Беларуси".

Как известно, авиабаза "Мачулище" расположена вблизи Минска. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину авиабаза является местом базирования российских оккупантов и использовалась ими для обстрелов территории Украины.

Что известно о МиГ-31К

МиГ-31 – это советский истребитель, способный поражать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. Его модификация МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Пока такие ракеты могут запускать только истребители модификации МиГ-31К. Истребитель может нести только один снаряд.

Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты полагают, что именно на их базе разработали "Кинжал". Максимальная скорость – 4080 м/с или 14688 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что потеря новейшего стелс-беспилотника С-70 "Охотник" может стать "главным позором для российских ВВС". Чтобы обломки этого аппарата не достались украинцам, оккупанты даже запустили по месту падения баллистическую ракету "Искандер", но к тому моменту самые важные части уже были вывезены с места падения.