Ураган "Мілтон" розносить Флориду. Вражаючі кадри стихійного лиха

Соцмережі облетіли кадри урагану з Флориди

У Сполучених Штатах Америки продовжує вирувати ураган Мілтон, який може стати одним із найсильніших штормів у США за останні 100 років. Метеорологи надали йому 5 рівень небезпеки, але не виключено підвищення до 6 рівня, більш смертоносного. У мережі з’явилися відео, як ураган накрив різні міста Штатів.

Про це повідомляє "Телеграф". Повідомляється, що ураган сильно вдарив по штату Флорида. Користувачі соцмереж опублікували відповідні відео.

Також ураган зніс будинок для людей похилого віку у Флориді, про що повідомляє Bild. Шторм зруйнував будинок для людей похилого віку Spanish Lakes Country Club приблизно за 50 кілометрів на північ від міста Уест-Палм-Біч.

Ураган залишив без світла мільйони людей у штаті Флорида. Також сильний вітер зірвав дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсберг.

Також повідомляється, що ураган призвів до нібито затоплення найбільшого за площею і найбільш відвідуваного у світі центру розваг Disney World у штаті Флорида. Його не варто плутати з парком розваг Disneyland у місті Анахаймі (штат Каліфорнія).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в США нещодавно вже вирував потужний ураган. Багато округів та населених пунктів Флориди ще до виходу урагану на берег виявилися затоплені.