"Ми готові": Арахамія розповів, коли "слуги народу" підуть на фронт

Нардеп розкритикував опозицію

Фракція "Слуга народу" готова повним складом піти на фронт. Проте це станеться тільки після того, як на туди вирушать депутати з фракції "Європейська солідарність".

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Такий коментар він залишив під постом у Facebook голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва щодо рейду працівників ТЦК та поліції після концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві.

Останній підтримав перевірки працівниками ТЦК та поліції у публічних місцях. Водночас блогер Сергій Марченко написав Потураєву, що фракція "Слуга народу" "пів року приймала закон про мобілізацію і в результаті прийняла закон, який не працює".

"Вам би не підтримувати щось чи засуджувати, а піти всією фракцією на фронт, подати приклад своїм виборцям", — зазначив Марченко.

На коментар блогера відповів Арахамія. Він дорікнув народним депутатам з фракції "Європейська солідарність" за те, що ті не голосували за урядові законопроєкти.

"Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з ЄС це зроблять — вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти — в ТікТоці можна і з іншого місця "працювати", — написав голова фракції СН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, 11 жовтня співробітники ТЦК разом із Нацполіцією прийшли до Палацу спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи". Вони перевіряли документи у чоловіків та забирали відвідувачів у бус. Група в результаті ніяк не відреагувала на цю подію.